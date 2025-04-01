«Реал» — «Реал Сосьедад»: прогноз на матч в Мадриде

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру «Реал» — «Реал Сосьедад».

Ставка: «Реал» победит + тотал больше 2.5 гола за 1.85.

Первый матч мадридцы выиграли со счётом 1:0. Баски были активны, бодро шли вперёд и часто били по воротам, однако сложной работы у Андрея Лунина не было. Большая часть ударов пришлась прямо в украинского голкипера. Либо же мяч оказывался на удобной высоте. Суперсейвов делать не пришлось.

Хорошие шансы у Лунина и в ответной встрече сыграть «на ноль». «Реал Сосьедад» очень часто подводит завершение. Не хватает качественных исполнителей, а также скорости и креативности в атаке.

«Реал» лучше всех в Испании играет на своём поле и много забивает. А баскам терять нечего — придётся лезть вперёд. На таком фоне напрашивается победа хозяев через общий «верх».