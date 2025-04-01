«Ноттингем Форест» — «МЮ»: прогноз и ставки на матч чемпионата Англии

1 апреля состоится матч 30-го тура чемпионата Англии, в котором «Ноттингем Форест» примет «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Сделать ставку на победу «Ноттингем Форест» предлагается с коэффициентом 2.34, что равно приблизительно 42% вероятности.

Победа «Манчестер Юнайтед» оценивается коэффициентом 3.20. Ничейный исход можно найти в линии за 3.50.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.96.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.73. Заключить пари на гол в каждом тайме предлагается за 1.75.