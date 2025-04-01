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«Ноттингем» — «МЮ»: прогноз на матч АПЛ

«Ноттингем» — «МЮ»: прогноз на матч АПЛ
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру «Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: «Ноттингем» победит за 2.34.

Проработав небольшой спад, «Ноттингем Форест» взялся за старое. В трёх предыдущих турах АПЛ сыграл вничью с «Арсеналом» (0:0), победил «Манчестер Сити» (1:0), а также обыграл «Ипсвич» (4:2). Отрыв от идущего на четвёртом месте «Челси» — пять очков.

У «Манчестер Юнайтед» как раз очень много брака на своей половине поля. И ещё скажите спасибо, что порой соперники прощают. В матче последнего тура не воспользовался рядом возможностей забить манкунианцам идущий на предпоследнем месте в турнирной таблице «Лестер».

С другой стороны, «лис» подопечные Рубена Аморима обыграли со счётом 3:0. Таким образом, продлили беспроигрышную серию в чемпионате Англии до четырёх матчей. А ещё ведь выбили из Лиги Европы «Реал Сосьедад» (1:1 и 4:1).

В игре «красных дьяволов» действительно есть прогресс, однако проблемы оборонительного характера никуда не делись. Хороший отрезок во многом обусловлен везением и удобным календарём. Уповать на удачу в этот раз бессмысленно. Взять лобовую победу хозяев можно с коэффициентом 2.34.

В первом круге «лесники» выиграли со счётом 3:2. На своём поле тем более должны победить. Дома в АПЛ лучше них выступают только «Арсенал» и «Ливерпуль». К тому же манкунианцы выиграли только 4 из 14 предыдущих встреч первенства в гостях. Куда им, располагающимся на 13-м месте в турнирной таблице, тягаться с нацеленным на Лигу чемпионов «Ноттингемом»?

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