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«Арминия» — «Байер»: прогноз на полуфинал Кубка Германии

«Арминия» — «Байер»: прогноз на полуфинал Кубка Германии
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру «Арминия» — «Байер».

Ставка: обе забьют за 2.02.

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В последнее время действующий чемпион Германии часто пропускает. В четырёх предыдущих турах Бундеслиги получил семь мячей. Большой плюс для «Арминии». Раз «синие» смогли в сумме забить пять голов «Вердеру» и «Фрайбургу», то и в сетку ворот «Байера» один-два мяча должно получиться отправить.

Впрочем, «фармацевтам» и три можно забить, они всё равно вырвут победу. Команда Хаби Алонсо в излюбленном стиле исправилась после вылета из Лиги чемпионов и поражения от «Вердера» (0:2). Одержала волевую победу над «Штутгартом» (4:3), отыгравшись с 0:2. Затем после перерыва уверенно победила «Бохум» (3:1).

Клуб из Леверкузена не теряет надежд повторить успех прошлого сезона и опять намеревается выиграть чемпионат и Кубок Германии. Силе воли «фармацевтов» позавидуют многие. Отыграть отставание от лидирующей мюнхенской «Баварии» в Бундеслиге, хоть оно и составляет шесть очков, им вполне по силам. И обыграть на выезде «Арминию» — тоже.

Предлагаем заключить пари на «обе забьют» с коэффициентом 2.02. На победу «Байера» даётся слишком низкий коэффициент. Тактически переиграть Хаби Алонсо — очень сложная задача. Твёрдая тренерская рука, несгибаемый характер и отличная результативность делают «львов» соперником, которого не пожелаешь никому, но рассчитывать на «сухарь» в гостях им будет трудно.

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