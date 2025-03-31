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Овечкин забил 890-й гол в НХЛ. Сыграл коэффициент 6.00

Овечкин забил 890-й гол в НХЛ. Сыграл коэффициент 6.00
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 890-ю шайбу за карьеру в НХЛ. Форвард отличился на 50-й минуте игры с «Баффало Сэйбрз» (5:8), также он отдал две результативные передачи.

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В этом сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 57 матчах, забросив 37 шайб и отдав 26 результативных передач при коэффициенте полезности «+19».

Всего за карьеру в лиге на его счету 890 голов и 723 результативные передачи в 1483 играх. От снайперского рекорда Уэйна Гретцки российского нападающего отделяет четыре шайбы.

Ставки на победу «Баффало» в основное время принимались с коэффициентом 3.90: выигрыш с 1000 рублей составил бы 3900 рублей.

Тотал больше 5.5 гола шёл за 1.70, на тотал больше 6.5 шайбы давали 2.20. Заключить пари на гол Овечкина можно было за 3.00, а тотал больше 2.5 очка россиянина оценивался в 6.00.

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