«Акрон» — «Ростов»: ставка Дмитрия Градиленко на матч РПЛ

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч российской Премьер-лиги «Акрон» — «Ростов».

Ставка: тотал жёлтых карточек меньше 3.5 за 2.00.

«Заключительный матч 22-го тура РПЛ, встречаются соседи по турнирной таблице, занимающие восьмое и девятое места, «Акрон» — девятый, «Ростов» — восьмой.

Дебютант РПЛ, я про «Акрон», в этом сезоне зарекомендовал себя как команда «играющая независимо»: а) от соперника и б) от того, где проходит матч, дома или на выезде. Для примера можно вспомнить игру с «Зенитом» на выезде, где была одержана неожиданная для болельщиков и «специалистов из футбола» победа со счётом 2:1. Хозяева показывают футбол атакующий, который нравится нам, зрителям. Как говорится, и сами играют, и сопернику позволяют, поэтому у них достаточно много забитых (26) и пропущенных (38) мячей. Кстати, матч первого круга в Ростове тоже закончился победой футбольного клуба «Акрон» — 2:0.

«Ростов» провёл три матча во второй части чемпионата — одна победа, ничья и поражение. Полсостава, а если быть точным, шесть футболистов, отсутствовали в расположении команды по причине вызова в сборную и, что приятно, для болельщиков ФК «Ростов» четыре — представляли свой клуб в сборной России! У «Акрона» ситуация со сборниками «полегче» — Дзюба сделал то, что должен был, и после первой игры с Гренадой вернулся в расположение своей команды. А Лончар и Фернандес, отвечающие за левый фланг «Акрона», провели по два матча — один за Черногорию, другой за Боливию. И сумеют ли они восстановиться к матчу с «Ростовом» — вопрос.

К прогнозу. Учитывая то, что обе команды находятся «в безопасной зоне» турнирной таблицы, предполагаю, что игры «от ножа» не будет. Поэтому предлагаю рассмотреть ставку «тотал жёлтых карточек меньше 3.5 в матче» за коэффициент 2.00», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».