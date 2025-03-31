«Акрон» — «Ростов»: прогноз Семёна Зигаева на матч РПЛ в Самаре

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Акрон» — «Ростов».

Ставка: ничья за 3.87.

«Акрон» чередует победы и поражения, для команды из середины таблицы это вполне неплохой результат. Победа в конце прошлого календарного года над «Зенитом» стала сенсационной, гол в ворота своего бывшего клуба оформил Артём Дзюба. Начало года календарного удалось не слишком, в игре с «Пари НН» тольяттинцы не смогли подобрать ключи к игре, на гол Дзюбы ответили Грулёв и Кокшаров. Следующий тур — важнейшая победа над принципиальным соперником — соседями из «Крыльев». Артём Дзюба в отличной форме, снова забил именно он, так же отличиться смог Стефан Лончар. Победа 2:0 позволила команде Заурбека Тедеева максимально отдалиться от зоны вылета. «Акрон» почувствовал себя комфортно и к игре с ЦСКА подходил в расслабленном положении. С «армейцами» игр задалась не особо, Кирилл Глебов и Сауль Гуарирапа сделали счёт 2:0 в пользу армейцев. Отыграть один мяч получилось, Владимир Хубулов забил на 64-й минуте, но после этого ЦСКА здорово играл в обороне и не позволил «Акрону» создать еще что-то. Поражение 1:2, которое не сильно влияет на перспективы команды, зона вылета далеко, первая пятерка — еще дальше, можно сосредоточиться на конструировании игры.

«Ростов» впервые проиграл без Валерия Карпина. До этого удалось сыграть вничью с «Динамо», на гол Даниила Фомина ответил Мохаммад Мохеби, после этого и вовсе пришла победа. Гостевая игра с «Оренбургом» предвещала легкие 3 очка, но, в итоге, пришлось попотеть. Первыми забили ростовчане, в частности, Максим Осипенко. Довольно быстро «Оренбург» смог отыграться, гол на счету Брайана Мансильи. Победу удалось вырвать лишь в концовке, героем вечера стал Николай Комлияенко, отличившийся на 70-й минуте, итог — 2:1. В последнем туре «Ростов» минимально уступил лидеру чемпионата — «Краснодару» — 0:1, единственный гол на счету Мозеса.

На данный момент «Акрон» и «Ростов» — соседи, но разделяет их аж 5 очков. В первом матче лучше оказался «Акрон» — 2:0.

Обе команды идут в похожем графике, и те, и другие испытывают проблемы в обороне, предположу, что игры в «одну калитку» точно не случится. Команды сыграют вничью», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».