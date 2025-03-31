«Акрон» — «Ростов»: ставка Александра Мостового на матч чемпионата России 31 марта

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Акрон» — «Ростов».

Ставка: 1:1 за 6.00.

«Акрон» и «Ростов» сойдутся в очередном туре РПЛ. Тут тольяттинцам очки нужнее, так что жду от них более активной игры. Но так как уровень ростовчан всё же выше, думаю, они просто сыграют вничью.

На данный момент соперники соседствуют в таблице. Выше идёт «Ростов» — восьмое место с 30 очками. Конкурент у него сейчас только «Рубин», идущий выше и имеющий на два очка больше. Остальные противники имеют более серьёзный разрыв в очках с южанами. Так, например, «Акрон» стоит на девятом месте, но имеет уже на пять очков меньше. Сам он не так сильно отрывается от преследователей, вообще-то ведущих борьбу за выживание. Так что проигрывать тольяттинцам в ближайшее время нежелательно.

Если сравнивать их результаты после зимней паузы, то «Ростов» чуть лучше выглядел. Он сначала смог отобрать очки у «Динамо» (1:1), причём клуб даже сыграл лучше и был ближе к успеху. Затем последовала закономерная победа над «Оренбургом» (2:1). После этого ростовчане хотя и проиграли двум сильнейшим клубам РПЛ, «Зениту» в Кубке и «Краснодару» в РПЛ, но сделали это с минимальным счётом 0:1.

А вот «Акрон» довольствуется всего одной победой после зимней паузы — 2:0 с более слабыми «Крыльями Советов». В других встречах подопечные Тедеева теряли очки, хотя и тоже разгромных проигрышей у них не было, всегда был близкий счёт — 1:2 с «Пари НН» и с ЦСКА в РПЛ, а также 2:3 — со «Спартаком» в Кубке.

В общем, тут действительно сразятся два примерно одинаковых по уровню соперника. Они оба уже играли с топами в 2025 году и не уступали разгромно, навязывали борьбу. Уровень «Ростова» всё-таки чуть выше сейчас, но турнирная мотивация у «Акрона» больше.

Жду мирного исхода в их игре — точный счёт 1:1 за 6.00», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».