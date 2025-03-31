«Лацио» — «Торино»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Лацио» — «Торино».

Ставка: победа «Лацио» со счётом 2:1 за 7.80.

«Лацио» и «Торино» встретятся в 30-м туре чемпионата Италии. Интересный матч, не так легко римлянам тут будет. Но всё равно я больше верю в их успех.

Тяжело было «Лацио» перед паузой на матчи сборных. Чаще клуб терял очки, чем набирал. Всего дважды он выиграл в восьми матчах. Хотя одна из побед была над «Миланом», что уже неплохо — 2:1. Сразу после этого подопечные Барони с таким же счётом выиграли у «Виктории» в 1/8 финала Лиги Европы. В ответном матче они встретились вничью 1:1, в итоге «Лацио» прошёл дальше.

Как раз с еврокубком в том числе я связываю не лучшие результаты коллектива. Тяжело ему играть «на два фланга», ранее он ещё и из Кубка Италии вылетел, 0:2 с «Интером». В Серии А же римляне теряли очки с разными командами — с «Венецией» (0:0), с «Удинезе» (1:1), с «Наполи» (2:2) и с «Болоньей» (0:5).

Из-за таких результатов «Лацио» выпал из борьбы за Лигу чемпионов. Сейчас он стоит на шестом месте. И в общем-то у клуба одинаковые шансы на то, чтобы вообще выпасть из еврокубковой зоны, либо же подняться снова к топ-4. Всё будет зависеть сейчас от результатов.

«Торино» в последних турах выглядел лучше соперника, но оно и неудивительно — коллектив не обременён участием в других турнирах, уровень у него ниже. Так что все силы туринцы концентрируют на Серии А, где они в последнее время добивались успехов. Хотя и без везения тут не обошлось, соперники часто были слабее — 1:0 с «Эмполи», 2:2 с «Пармой» и 2:0 с «Монцей». Хотя вот более сильный «Милан» «Торино» тоже смог обыграть — 2:1.

Само собой, такие результаты клуб выдаёт редко, до этой серии без проигрышей он как раз часто терпел неудачи. Так что в таблице коллектив из Турина всё ещё идёт не так высоко — 11-е место с 38 очками. Уже от девятого места он отстаёт на почти 10 очков. Так что «быки», я думаю, просто будут доигрывать сезон, пытаясь сохранить расположение в середине таблицы.

В этой паре я всё же за «Лацио». Международная пауза должна была пойти на пользу. Лига Европы возвращается ещё не на следующей неделе, так что подопечные Барони спокойно проведут этот матч. Но и успешную серию «Торино» тоже игнорировать не стану — вряд ли их соперник добудет сухую победу.

Мой вариант тут — победа «Лацио» со счётом 2:1, котировка 7.80», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».