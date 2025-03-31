«Сельта» — «Лас-Пальмас»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Примеры «Сельта» — «Лас-Пальмас».

Ставка: победа «Сельты» за 1.62.

«Сельта» подходит к встрече в хорошей форме. Команда не уступает уже шесть матчей подряд (три победы, три ничьих). В последних пяти турах «Сельта» одолела «Осасуну» (1:0), «Леганес» (2:1) и «Вальядолид» (1:0), а также сыграла вничью с «Атлетико» (1:1) и «Жироной» (2:2). В атаке ключевую роль продолжает играть Яго Аспас, который в этом сезоне забил восемь голов.

«Лас-Пальмас» переживает сложный период. Команда не побеждает уже 10 матчей подряд (пять поражений, пять ничьих) и находится в зоне вылета, занимая 19-е место с 25 очками. В последних пяти турах гости уступили «Мальорке» (1:3), «Барселоне» (0:2) и «Бетису» (0:1), а также сыграли вничью с «Вальядолидом» (1:1) и «Алавесом» (2:2). Лидером команды является Сандро Рамирес, на его счету восемь голов и три передачи.

В последних пяти встречах между командами «Сельта» одержала четыре победы, «Лас-Пальмас» – одну. В предыдущем матче в октябре 2024 года «Сельта» выиграла 1:0 на выезде.

Нет сомнений, что «Сельта» наберёт очки и в этот раз. А так как матч пройдёт на домашнем поле, то хозяева обязаны побеждать. Поставим на победу «Сельты», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».