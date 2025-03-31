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«Адмирал» — «Трактор»: ставка Владимира Плющева на матч плей-офф КХЛ

«Адмирал» — «Трактор»: ставка Владимира Плющева на матч плей-офф КХЛ
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Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Адмирал» — «Трактор».

Ставка: ТМ 5 за 1.91.

«У «Адмирала» не будет преимущества своего льда в привычном понимании этого слова. Приморская команда вот уже три недели живёт в поволжско-уральских часовых поясах. И фактор раннего начала матча принесёт им столько же дискомфорта, сколько и «Трактору». Чтобы всерьёз рассчитывать на победу над фаворитом серии, команде Тамбиева обязательно нужно было забирать и второй матч.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
31 марта 2025, понедельник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ведь чем дальше — тем меньше ошибается Челябинск. В субботу Фукале уже не позволил себе пропускать столь же лёгкие шайбы, как в четверг. Уральская команда прибавила в дисциплине и в характере. Да и преимущество гостей в мастерстве тоже начнёт сказываться. «Адмирал», конечно, навяжет бой и даже не позволит разгуляться атаке «Трактора». Скорее всего, в этой встрече будет заброшено меньше пяти шайб. Но фаворитом выглядит всё равно лидер Востока: упорный характер матча вряд ли помешает челябинцам победить», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

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