«Сибирь» – «Салават Юлаев»: ставка Анатолия Емелина на матч Кубка Гагарина

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Сибирь» – «Салават Юлаев».

Ставка: ТБ 5 за 2.01.

«В Новосибирске, наверное, уже жалеют, что их команда вообще вышла в плей-офф. Так опозориться на старте первого раунда нужно было еще умудриться. Уфимская часть серии показала, что команда Епанчинцева вообще не готова к хоть сколь-нибудь достойной борьбе против цельного обученного соперника. «Сибирь» разочаровывает буквально во всем. Но наиболее показателен нулевой уровень стрессоустойчивости. Грамотно, рационально и по заданию команда способна играть ровно до тех пор, пока все хорошо. А при первых же ударах – рассыпается и сбивается на хаотические действия.

Показателен еще и такой момент. 15:2 в первых двух матчах серии говорят о том, что «Салават» относится к сопернику очень серьезно и выкладывается по максимуму. Другой клуб при счете 4:0 или 5:2 сбавил бы обороты. Уфимцы такое себе не позволяют – видимо, неудачный кубковый опыт последних лет глубоко засел в головах и заставляет команду Козлова пахать на высоком уровне все 60 минут. А, значит, о недооценке или расслабленности соперника «Сибирь» может даже не мечтать. «Салават» в серии с таким оппонентом может проиграть только сам себе, но делать этого явно не собирается. Поэтому гости точно возьмут победу и в третьей встрече, и, скорее всего, тоже с солидной разницей в счете. Нет сомнений в том, что в матче будет заброшено больше пяти шайб», — приводит слова Емелина «ВсёПроСпорт».