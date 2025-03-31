«Торпедо» — «Локомотив»: ставка Анатолия Емелина на матч первого раунда плей-офф КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Торпедо» – «Локомотив».
Ставка: победа «Локомотива» и ТМ 5.5 за 2.50.
«Уж если нижегородцы в Ярославле не забивают даже с выходов «два в одного». Уж если дома команда Ларионова весь сезон играет намного хуже, чем в гостях. Уж если Исаев быстрее ожидаемого вернулся на уровень одного из лучших вратарей лиги. Уж если «Торпедо» пока не вынудило соперника играть даже на 50% от возможного…
То причин ставить на хозяев будто бы нет в принципе. Если не учитывать вероятность какого-то совсем нестандартного форс-мажора, аргументов в пользу нижегородцев нет. В третьей встрече, как и в предыдущих двух, будет спокойная победа «Локомотива» в «низовом» матче. Вероятность других исходов сейчас видится не более высокой, чем шанс на стихийное бедствие или падение метеорита», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».
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