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СКА — «Динамо» Москва: ставка Владимира Плющева на матч первого раунда Кубка Гагарина

СКА — «Динамо» Москва: ставка Владимира Плющева на матч первого раунда Кубка Гагарина
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Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ СКА – «Динамо» Москва.

Ставка: ТМ 5.5 за 1.84.

«У питерцев были все шансы взять второй матч серии. Но эти возможности СКА разбазарил собственными руками. Промахи из убойных позиций, нулевая результативность в большинстве в третьем периоде, уход самых опытных и титулованных игроков в тень в самый неподходящий момент. Чем дальше – тем увереннее против такого соперника чувствует себя Моторыгин, который до старта плей-офф смотрелся одним из самых слабых звеньев динамовской команды.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
31 марта 2025, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У нападающих столичного клуба запас мастерства так велик, что свои шайбы они забрасывают даже при самом тяжёлом ходе матча. А вот невские армейцы, кажется, все резервы из себя уже достали. Больше прибавлять не в чем – кроме реализации. Но на ней не лучшим способом сказывается нервозность, которая наверняка усилится внутри питерского клуба при текущем счёте серии. Скорее всего, третью встречу возьмут вновь динамовцы – спокойно сыграв вторым номером. Ждать града шайб тоже не стал бы. Заврагин смотрится не хуже Моторыгина, оба соперника слишком боятся ошибок, чтобы рисковать. Пять голов на двоих – максимум, что увидит «СКА Арена», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

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