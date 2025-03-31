«Лацио» — «Торино»: прогноз Андрея Лаврентьева на игру Серии А

Журналист Андрей Лаврентьев дал прогноз на матч Серии А «Лацио» — «Торино».

Ставка: победа «Лацио» в один мяч или ничья за 1.73.

«Это заключительная встреча 30-го тура. Это важно, поскольку «Лацио», который начинал тур на комфортном шестом месте, уступая одно очко «Ювентусу» и два очка «Болонье» в борьбе за четвёртую путёвку в Лигу чемпионов, после результатов матчей в субботу и воскресенье чувствует себя намного хуже. Римлян опередила «Рома», заклятый соперник, опередила «Фиорентина». Теперь «Лацио», чтобы оставаться в борьбе, необходимо побеждать «Торино».

Сделать это будет непросто, потому что перед паузой на матчи сборных «Лацио» выглядел далеко не убедительно. Сыграл вничью 1:1 в матче Лиги Европы и в Серии А против «Удинезе», а в последнем туре перед паузой и вовсе проиграл 0:5 «Болонье», оставив очень печальное впечатление. А вот у «Торино» дела, наоборот, хороши. В четырёх последних встречах чемпионата «быки» одержали три победы и один раз сыграли вничью.

Более того, в 13 последних матчах чемпионата «Торино» проиграл только дважды. Это была именно «Болонья», которая обидела «Лацио». В Риме «Лацио», естественно, будет помогать своё поле. Но мне кажется, что «Торино» — хорошо организованная команда и доставит «Лацио» большие проблемы. Кроме того, у «Лацио» отсутствует Тату Кастильянос, главный форвард, и, соответственно, Булайе Диа будет играть центрального нападающего. Без Кастильяноса атакующая линия «Лацио» не так эффективна. Таким образом, мой прогноз — победа «Лацио» в один мяч или ничья», — приводит слова Лаврентьева «РБ Спорт».