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Букмекерской компании БЕТСИТИ исполнилось 22 года

Букмекерской компании БЕТСИТИ исполнилось 22 года
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31 марта 2003 года была зарегистрирована первая ставка, и с тех пор компания — один из лидеров индустрии беттинга в России.

Приоритет для БЕТСИТИ – забота об игроках, что подтверждается на практике все 22 года. У компании свой штат аналитиков, которые готовят эксклюзивные и широкие линии и радуют разнообразием исходов и событий.

В БЕТСИТИ не забывают и о крупных приветственных бонусах и классных акциях как для новых, так и для действующих игроков. При этом букмекер сохраняет безупречную репутацию и высокие стандарты обслуживания. В то же время строго придерживается принципов ответственной игры, напоминая, что ставки – это прежде всего развлечение, а не способ заработка.

БЕТСИТИ продолжает развивать отечественный спорт, а также жертвовать средства на социальные и благотворительные проекты. За минувший год компания поддержала БЕТСИТИ Кубок Лиги по футзалу, турниры по боксу БЕТСИТИ Ночь чемпионов и крупные бойцовские ивенты БЕТСИТИ Fight Nights, в том числе уникальный по боям среди медиафутболистов. В январе БЕТСИТИ поучаствовал в доброй акции «Мишкопад» на матче гандбольного «Ростов-Дона», удвоив сумму пожертвований в благотворительный фонд.

Букмекер сотрудничает с футбольными клубами «Урал», «Сочи», «Балтика» и «Динамо» Махачкала, БЕТСИТИ Суперлигой по футзалу, аналитическим видеокастом о футболе Cappuccino & Catenaccio и многими другими проектами.

В день своего 22-летия БЕТСИТИ радует клиентов специальными предложениями и бонусами, создавая уникальную атмосферу праздника. Например, до конца апреля проводится розыгрыш 22 миллионов рублей, подробнее об этой акции можно узнать здесь.

Реклама. 18+ ООО «Фортуна» ИНН: 6164205110

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