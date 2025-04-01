«Арсенал» — «Фулхэм»: стали известны шансы команд

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Во вторник, 1 апреля, на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне состоится матч 30-го тура чемпионата Англии «Арсенал» — «Фулхэм». Стартовый свисток лондонского дерби запланирован на 21:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение подопечным Микеля Артеты. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.46, что приблизительно равно 68% вероятности.

Победа «Фулхэма» оценивается в 8.40, в то время как на ничейный исход можно поставить за 4.50.

Аналитики прогнозируют, что встреча не получится результативной. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.82, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.06. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.30.

Наиболее вероятным представляется счёт 1:0 в пользу «канониров» (7.50).