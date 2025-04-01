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«Арсенал» — «Фулхэм»: прогноз на матч чемпионата Англии

«Арсенал» — «Фулхэм»: прогноз на матч чемпионата Англии
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на встречу «Арсенал» — «Фулхэм».

Ставка: обе забьют за 2.30.

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Впереди «канониров» ждёт мадридский «Реал» — максимально неудобный соперник. Чтобы подготовиться к первой игре, у коллектива есть две встречи. Вообще, форма до мартовского перерыва была неплохой. Подопечные Микеля Артеты поделили очки в чемпионате Англии с «Манчестер Юнайтед» (1:1) и «Ноттингем Форест» (0:0), а также обыграли в дерби «Челси» (1:0).

Кроме того, удалось по сумме двух матчей пройти ПСВ в 1/8 финала Лиги чемпионов — 7:1 и 2:2. Несмотря на отсутствие некоторых лидеров атаки, лондонцы всё равно могут довольно много забить. И всё же даже на своём поле их ждут трудности. «Фулхэм» в этом сезоне далеко не подарок. Да и конкретно с «Арсеналом» научился играть.

За три прошлых дерби «Фулхэм» ни разу не уступил «Арсеналу», добыв одну победу. Отличительными чертами игр стали высокая результативность и голы в обе стороны. Теперь такое тоже можно ожидать, ведь «дачники» в среднем за игру свой гол забивают исправно. Более того, они претендуют на еврокубки, а потому не обделены мотивацией.

Непостоянство свойственно сегодняшнему «Фулхэму». В том плане, что клуб может выдать серию без поражений, где превалируют ничейные исходы, а может чередовать победы с поражениями. Однако показывать силу и настраиваться на грандов он умеет. А если не верите, спросите у «Ливерпуля» (2:2), «Челси» (2:1) и «Ноттингем Форест» (2:1), которые потеряли очки.

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