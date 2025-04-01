«Эмполи» — «Болонья»: прогноз и ставка на полуфинал Кубка Италии

Во вторник, 1 апреля, на стадионе «Карло Кастеллани» в Эмполи состоится первый матч 1/2 финала Кубка Италии «Эмполи» — «Болонья». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Болоньи» в первом матче предлагается с коэффициентом 1.84, что приблизительно равно 54% вероятности.

Победа «Эмполи» оценивается в 5.10, а ничейный исход — в 3.50.

Аналитики также прогнозируют, что встреча не получится результативной. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.70, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.23. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.04.