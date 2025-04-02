Стали известны шансы «Барселоны» выйти в финал Кубка Испании

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2 апреля в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании мадридский «Атлетико» примет «Барселону». Встреча пройдёт на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток запланирован на 22:30 мск.

Первый матч ознаменовался ничейным исходом — 4:4.

Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 2.46, что составляет приблизительно 40% вероятности.

Победа «Атлетико» оценивается коэффициентом 2.80. Ничейный исход можно найти в линии за 3.90.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.30, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.67.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.48. Гол в каждом тайме доступен за 1.55.

На проход «Барселоны» дают 1.85 (55%), итоговый успех «Атлетико» доступен за 2.05 (45%).