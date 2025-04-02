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Назван самый вероятный счёт матча «Атлетико» Мадрид — «Барселона»

Назван самый вероятный счёт матча «Атлетико» Мадрид — «Барселона»
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2 апреля в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании мадридский «Атлетико» примет «Барселону». Встреча пройдёт на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток запланирован на 22:30 мск.

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Первый матч ознаменовался ничейным исходом — 4:4.

Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 2.46, что составляет приблизительно 40% вероятности.

Победа «Атлетико» оценивается коэффициентом 2.80. Ничейный исход можно найти в линии за 3.90.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.30, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.67.

На проход «Барселоны» дают 1.85 (55%), итоговый успех «Атлетико» доступен за 2.05 (45%).

Самый вероятный счёт — 1:1 по итогам основного времени (7.50). Следом идут ничья 2:2 (9.00) и 2:1 в пользу «Барселоны» (9.50).

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