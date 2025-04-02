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«Атлетико» — «Барселона»: прогноз на матч 2 апреля

«Атлетико» — «Барселона»: прогноз на матч 2 апреля
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на ответный полуфинальный матч Кубка Испании «Атлетико» — «Барселона».

Ставка: «Барселона» выйдет в финал за 1.83.

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Первый матч ознаменовался ничейным исходом — 4:4. Три недели спустя «Барселона» в чемпионате Испании победила на выезде со счётом 4:2. В обоих случаях подопечные Ханс-Дитера Флика отыгрывались с 0:2. Немецкий специалист привил команде характер и менталитет победителя.

Беспроигрышная серия каталонцев насчитывает уже 20 встреч во всех турнирах (ничьих всего три). На днях разгромили в дерби «Жирону» (4:1). Вплотную подобрались к отметке в 140 забитых мячей во всех турнирах. Восемь голов в ворота «Атлетико» говорят сами за себя. Результативность бесподобная.

«Атлетико» нужно время на то, чтобы прийти в себя после очень обидного вылета из Лиги чемпионов. Перерыва на матчи сборных не хватило. Не получилось обыграть даже «Эспаньол» (1:1), который борется за выживание. Победа в Кубке Испании нужна как воздух, но против таких каталонцев нет никаких шансов.

Последняя возможность завершить сезон с трофеем ускользает от Симеоне. Встреча носит принципиальный характер, однако настрой и желание не помогут мадридцам пройти в финал. «Барселона» показывает более качественный футбол и психологически готова к игре значительно лучше.

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