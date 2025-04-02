«Милан» — «Интер»: назван фаворит полуфинала Кубка Италии

2 апреля в первом матче 1/2 финала Кубка Италии померяются силами «Милан» и «Интер». Миланское дерби пройдёт на стадионе «Сан-Сиро». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным гостям. Сделать ставку на победу «Интера» в основное время предлагается с коэффициентом 2.27, что составляет приблизительно 44% вероятности.

Победа «Милана» по итогам 90 минут оценивается коэффициентом 3.50. Ничейный исход можно найти в линии за 3.40.

В то же время аналитики считают, что матч «Милан» — «Интер» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.12, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.77.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.59.