«Милан» — «Интер»: прогноз на полуфинал Кубка Италии

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на первый полуфинальный матч Кубка Италии «Милан» — «Интер».

Ставка: победа «Интера» за 2.27

«Милан» вылетел из Лиги чемпионов, сенсационно уступив «Фейеноорду». И скатился на девятое место в турнирной таблице Серии А, проиграв четыре из шести предыдущих матчей первенства. Пошли разговоры, что Консейсау в скором времени может быть отправлен в отставку.

«Интер» тем временем спокойно борется с «Наполи» за скудетто. Возглавляет турнирную таблицу. Отрыв от неаполитанцев составляет три очка. «Нерадзурри» без проблем вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов, дважды победив «Фейеноорд» (2:0 и 2:1). Ну, держись, «Милан»!

Симоне Индзаги постарался на славу. Хорошо подготовил подопечных к реваншу. В двух предыдущих турах чемпионата Италии они победили «Аталанту» (2:0) и «Удинезе» (2:1). Одно плохо — есть серьёзные кадровые потери. В лазарете Пётр Зелиньски, Дензел Думфрис и Лаутаро Мартинес.

Впрочем, у «Интера» отличная глубина состава. Для победы в матче с «Миланом» имеющихся ресурсов Симоне Индзаги хватит с лихвой. На днях «россонери» потратили немало сил во встрече с «Наполи» (1:2). И заряд энергии упал, и негативных эмоций стало больше. Консейсау теряет последние крупицы доверия.