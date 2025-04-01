«Реал» — «Реал Сосьедад»: прогноз Константина Генича на матч Кубка Испании

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Кубка Испании «Реал» — «Реал Сосьедад».

Ставка: ТМ 3 за 1.91.

«У нас ответные матчи полуфинала Кубка короля. Мадридский «Реал» дома сыграет против «Реала Сосьедад» без Арсена Захаряна.

«Реал Сосьедад» наконец-то одержал важную победу, с трудом обыграв «Вальядолид» со счётом 2:1. В чемпионате «Реал» также с трудом благодаря дублю Мбаппе переиграл «Леганес». Но самое главное, что взял три очка.

В первой игре мадридский «Реал» смешанным составом обыграл «Реал Сосьедад» со счётом 1:0, единственный мяч забил Эндрик. Сейчас в ответной встрече букмекеры практически не сомневаются в том, что «Реал» пройдёт дальше. Победа «Реала» оценивается максимально скромно. Понятно, что дома «Реал» вообще мало кого отпускает.

Я не знаю, что должен сделать «Реал Сосьедад», чтобы добиться положительного результата. Как минимум — перевести игру в дополнительное время. Как правило, матчи между «Реалом» и «Реалом Сосьедад» не бывают результативными. За последние шесть игр только одна встреча была «верховой». Тогда «Реал» выиграл 2:1. В основном проходят «низовые» матчи. Я думаю, что «низ» будет и сейчас. Я даже удивлён, посмотрев букмекерские котировки, что коэффициент на ТМ 3 такой высокий — 1.91. Предполагаю, что игра опять будет упорной и вязкой, вряд ли кто-то будет раскрываться.

Понятно, что у «Реала» отсутствует Куртуа. Есть и проблемы в обороне из-за травм. В игре против «Леганеса» у «Реала» было очень много изъянов в защите, и Анчелотти обязательно это учтёт при подготовке к матчу», — приводит слова Генича «РБ Спорт».