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«Реал» Мадрид — «Реал Сосьедад»: прогноз Владислава Радимова на игру Кубка Испании

«Реал» Мадрид — «Реал Сосьедад»: прогноз Владислава Радимова на игру Кубка Испании
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Известный в прошлом футболист Владислав Радимов дал прогноз на матч Кубка Испании «Реал» Мадрид — «Реал Сосьедад».

Ставка: победа «Реала» и ТБ 2.5 за 1.90.

«Первый матч полуфинала Кубка Испании со счётом 1:0 выиграл «Реал», что даёт ему огромное преимущество. Потому что «Сосьедаду» оборонять практически нечего, надо будет раскрываться и отыгрываться. Для футболистов «Реала» эта та стихия, которая необходима. Я думаю, никто не будет спорить, что «Реал» здорово использует пространство впереди.

Кубок Испании . 1/2 финала. 2-й матч
01 апреля 2025, вторник. 22:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

К тому же у «Сосьедада» не очень качественные результаты и игра в последнее время. Конечно, клубу не хватает скамейки, чтобы выступать в нескольких турнирах. И сейчас игроки явно не в форме.

«Реал» жертвовать таким матчем не будет и ротацию проводить не будет, ведь на кону финал Кубка. Думаю, что Мадрид уверенно победит. Моя ставка: победа «Реала» через тотал больше 2.5», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

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