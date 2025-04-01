«Реал» Мадрид — «Реал Сосьедад»: прогноз Владислава Радимова на игру Кубка Испании

Известный в прошлом футболист Владислав Радимов дал прогноз на матч Кубка Испании «Реал» Мадрид — «Реал Сосьедад».

Ставка: победа «Реала» и ТБ 2.5 за 1.90.

«Первый матч полуфинала Кубка Испании со счётом 1:0 выиграл «Реал», что даёт ему огромное преимущество. Потому что «Сосьедаду» оборонять практически нечего, надо будет раскрываться и отыгрываться. Для футболистов «Реала» эта та стихия, которая необходима. Я думаю, никто не будет спорить, что «Реал» здорово использует пространство впереди.

К тому же у «Сосьедада» не очень качественные результаты и игра в последнее время. Конечно, клубу не хватает скамейки, чтобы выступать в нескольких турнирах. И сейчас игроки явно не в форме.

«Реал» жертвовать таким матчем не будет и ротацию проводить не будет, ведь на кону финал Кубка. Думаю, что Мадрид уверенно победит. Моя ставка: победа «Реала» через тотал больше 2.5», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».