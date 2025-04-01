«Реал» Мадрид — «Реал Сосьедад»: прогноз Эдуарда Мора на полуфинал Кубка Испании

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Кубка Испании «Реал» Мадрид — «Реал Сосьедад».

Ставка: победа «Реала» с форой (-1.5) за 2.00.

«В ответном матче полуфинала Кубка Испании мадридский «Реал» дома сыграет против «Реала Сосьедад». Напомню, что первая игра завершилась со счётом 1:0 в пользу мадридского «Реала». Наш Арсен Захарян, к сожалению, не сыграет в этом матче, поскольку получил очередную травму.

В чемпионате Испании обе команды одержали в последнем туре домашние победы. «Реал» всего лишь на три очка отстаёт от «Барселоны». «Реал Сосьедад» идёт на 10-м месте и в целом в этом сезоне показывает не очень хороший футбол. Результаты, как говорится, налицо.

Мадридский «Реал» провел серьёзную ротацию в матче чемпионата, всем лидерам дали отдохнуть, кроме Беллингема. Думаю, что в грядущем матче мадридцы начнут активно, забьют гол уже в первом тайме. Потом игроки «Реала Сосьедад» будут раскрываться, и быстрые мадридцы ещё и за это их накажут. Полагаю, что «Реал» выиграет довольно уверенно.

Первый мой прогноз — победа мадридского «Реала» с форой (-1.5). И второй мой прогноз — мадридский «Реал» забьёт не меньше трёх голов», — приводит слова Мора «РБ Спорт».