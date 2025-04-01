«Реал» Мадрид — «Реал Сосьедад»: ставка Игоря Семшова на полуфинал Кубка Испании

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Кубка Испании «Реал» Мадрид — «Реал Сосьедад».

Ставка: победа «Реала» с форой (-1.5) за 1.98.

«На «Сантьяго Бернабеу» состоится ответный полуфинальный матч Кубка Испании между «Реалом» и «Реалом Сосьедад». В первой встрече мадридцы одержали победу с минимальным счётом 1:0 благодаря голу Эндрика.

«Реал» Мадрид не проигрывает пять матчей подряд (четыре победы и одна ничья). У «сливочных» травмированы Карвахаль, Милитао, они не смогут помочь в предстоящем матче, но и без них команда выставит на игру высококлассный состав.

У «Реала Сосьедад» совсем неудачная полоса — всего одна победа в последних семи матчах, а также вылет из Лиги Европы от «Манчестер Юнайтед». Помимо этого, у команды крайне низкая результативность — 27 голов в 29 матчах Примеры. В лазарете у гостей находятся Захарян, Беккер, Мендес и Пачеко.

Для «Реала» матч — шаг к возможному треблу, для «Сосьедада» — последний шанс на трофей в сезоне. «Реал» может играть осторожно, используя преимущество первого матча. «Сосьедад» вынужден атаковать, что оставит пространство для контратак Винисиуса и Мбаппе.

«Реал» контролирует ситуацию и, несмотря на ротацию, должен победить. «Сосьедад» вряд ли справится с обороной мадридцев. Ставим на исход: победа мадридского «Реала» с форой (-1.5)», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».