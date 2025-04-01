«Реал» — «Реал Сосьедад»: ставка Александра Мостового на игру Кубка Испании 1 апреля

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Кубка Испании «Реал» Мадрид — «Реал Сосьедад».

Ставка: победа «Реала» 2:1 за 7.60.

«Реал» Мадрид и «Реал Сосьедад» проведут ответный матч в рамках полуфинала Кубка Испании. В первой игре команда Анчелотти одержала победу, но с минимальным счётом 1:0. Так что определённые шансы на успех у гостей тут всё ещё остаются.

В первом их противостоянии всё могло закончиться ничьей. У мадридцев график намного плотнее, так что на ту встречу они выпустили смешанный состав. Травмы на это тоже повлияли. И в целом игра была равной, счёт 0:0 или 1:1 был бы более заслуженным. Но подопечные Анчелотти успели быстро забить, на 19-й минуте отличился Эндрик, после чего «Реал» удержал счёт. «Сосьедад» давил во втором тайме, но сравнять ему так и не удалось.

И для бело-голубых та неудача стала далеко не первой. После неё ещё в пяти матчах подряд команда не могла выиграть. За этот период она вылетела из Лиги Европы от «Ман Юнайтед» — 1:1 и 1:4, уступила в Ла Лиге «Барселоне» (0:4), «Севилье» (0:1) и сыграла вничью с «Райо Вальекано» (2:2). Прервалась же серия пару дней назад, после международной паузы команда Альгуасиля обыграла «Вальядолид» из зоны вылета — 2:1.

У «Реала», само собой, дела обстоят лучше. Он во всех турнирах пока держится в лидерах. В Ла Лиге клуб борется с «Барселоной» за чемпионство, в Лиге чемпионов уже прошёл «Ман Сити» и «Атлетико». Да, время от времени неудачи у «сливочных» случаются, так, были и поражение от «Бетиса» (1:2), и как раз ответная игра с «Атлетико» в ЛЧ (0:1). Но в большинстве матчей продолжает успешно выступать «Королевский клуб», справляется с трудностями.

Так что тут я всё-таки снова поверю в успех «Реала». «Сосьедад» неплохо выглядел после паузы, смог выиграть, прервать свою серию неудач. Но всё равно он сейчас выступает хуже соперника. Да и чемпионские амбиции «сливочных» выше, они находятся в шаге от финала. А вспоминая неудачу в Суперкубке, за этот трофей команда Анчелотти намерена точно побороться», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».