«Арсенал» — «Фулхэм»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Фулхэм».

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1) за 1.70.

«Арсенал» и «Фулхэм» встретятся в 30-м туре чемпионата Англии. Верю тут в успех «канониров», у которых появилась дополнительная турнирная мотивация с недавних пор.

Да, может показаться, что «Арсенал» давно находится на второй строчке и ему ничего не угрожает. «Ливерпуль» всё сильнее отрывается от него. Сейчас между клубами 12 очков разницы — вряд ли «канонирам» уже удастся побороться за победу в турнире. Но сейчас есть другая проблема — «Ноттингем Форест» с третьей строчки уже не так сильно отстаёт от команды Артеты — всего на четыре балла.

Так что расслабляться «Арсеналу» некогда, необходимо продолжать часто выигрывать. А ведь недавно у него была мини-серия неудач — 0:1 от «Вест Хэма», 0:0 с «Форест» и 1:1 с «Ман Юнайтед». Прервалась серия как раз перед международной паузой — 1:0 с «Челси».

У «Фулхэма» мотивация на самом деле тоже присутствует. Команда ещё может побороться за участие в еврокубках, что для неё было бы большим успехом. Сейчас с 45 баллами «дачники» располагаются на восьмой строчке, отставая от двух соперников выше на два балла. Правда, и от преследователей коллектив не так сильно отрывается. Борьба за топ-6 плотная идёт.

И в последних турах «Фулхэм» тоже далеко не так безупречно выступал, дважды он уступил — «Кристал Пэлас» (0:2) и «Брайтону» (1:2). В других встречах были победы над «Ноттингем Форест» (2:1), «Вулверхэмптоном» (2:1) и «Тоттенхэмом» (2:0).

Всё же есть ещё два фактора, которые явно играют в пользу «Арсенала». Во-первых, у него больше времени на подготовку было — у «Фулхэма» на выходных прошла игра в рамках Кубка Англии, в которой он ещё и снова уступил «Кристал Пэлас» (0:3). Во-вторых, на следующей неделе у «канониров» возвращается Лига чемпионов. Так что сейчас им ещё важнее набрать очки.

Ставлю на победу домашнего коллектива с форой (-1) мяч за 1.70», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».