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«Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед»: ставка Дмитрия Градиленко на игру АПЛ

«Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед»: ставка Дмитрия Градиленко на игру АПЛ
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Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: победа «Ноттингем Форест» с форой (0) за 1.70.

«Ноттингем Форест» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в 30-м туре АПЛ. Хозяева — третьи в таблице, а «МЮ» – 13-е. И разделяют их 17 очков, но почему-то букмекеры считают, что играют почти две равные команды. Если посмотреть на котировки, то на победу хозяев дают 2.40, а на победу гостей – 3.10. Наверное, «что-то» они знают.

Для «Манчестер Юнайтед» это будет первый официальный матч после паузы, вызванной играми сборных. Четыре матча до паузы клуб провёл удачно, обыграл «Реал Сосьедад» и вышел в 1/4 Лиги Европы, с «Арсеналом» сыграл вничью, на выезде обыграл мёртвый «Лестер».

Англия — Премьер-лига . 30-й тур
01 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А у хозяев уже был матч 1/4 Кубка 29 марта. И хочу сказать, что он был очень тяжёлый и только в серии послематчевых пенальти они обыграли на выезде «Брайтон» и вышли в полуфинал. «Ноттингем» дома не проигрывает уже 10 игр – семь побед и три ничьих. И этот матч, по моему мнению, они тоже вряд ли проиграют. И сразу же напрашивается ставка на победу «Ноттингем Форест» с форой (0) за 1.70.

Напомню результат матча первого круга, сыгранный в декабре прошлого года, – 3:2 в пользу «Ноттингем Форест». Можно, конечно, рассмотреть прогноз «обе забьют» за 1.73, ведь хозяева из 13 последних домашних игр не забили только раз, сыграв 0:0 с «Арсеналом». А «Манчестер Юнайтед» на выезде, если брать такой же отрезок, 13 игр, не забил трижды — тому же «Арсеналу», а также «Тоттенхэму» и «Вулверхэмптону».

Но я всё же за победу хозяев с форой (0)», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

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