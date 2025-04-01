«Авангард» — «Металлург»: ставка Владимира Плющева на матч Кубка Гагарина

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Авангард» – «Металлург» Магнитогорск.

Ставка: победа «Металлурга» и ТБ 5.5 за 6.70.

«Ну не настолько слаба нынешняя «Магнитка», чтобы сливаться после первого раунда со счётом 0-4 в серии. Каким бы гениальным ни был Ткачёв, каким бы тактическим разнообразием ни удивлял со знаком плюс «Авангард», каким бы весомым ни казалось преимущество «ястребов» как в глубине состава, так и в командных кондициях… Всё равно на сухую победу в серии омский клуб пока объективно не наиграл.

Когда-то должно повезти и действующим пока чемпионам. Тем более что, например, первый период третьего матча «Металлург» провёл с огромным игровым преимуществом. Когда-то оно должно воплотиться и в голы. Когда-то ошибётся и Серебряков. С учётом того, что уральцы выйдут как на последний бой, все эти нюансы вполне могут сыграть в их пользу именно сейчас. Тем более что сменщик Набокова Смолин в воротах «сталеваров» выглядел на удивление надёжно и спокойно. Ставим на победу «Магнитки» с тоталом больше 5.5 шайб. Есть ощущение, что в предстоящем матче будет шикарная голевая перестрелка», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».