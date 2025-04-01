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«Ак Барс» — «Автомобилист»: ставка Владимира Плющева на игру плей-офф КХЛ в Казани

«Ак Барс» — «Автомобилист»: ставка Владимира Плющева на игру плей-офф КХЛ в Казани
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Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Ак Барс» – «Автомобилист».

Ставка: ТМ 4.5 за 2.03.

«Кто забивает первым – тот побеждает. Это правило неизменно работает в матчах плей-офф между «Автомобилистом» и «Ак Барсом», причём второй год подряд. И оно оставляет мало оптимизма для казанских болельщиков. Вратарь команды Заварухина Аликин провалил первую встречу серии, но больше не ошибается. А других факторов, которые помогут «барсам» установить комфортную разницу в счёте, пока не видно.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
01 апреля 2025, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Татарстанский клуб зачем-то отказался от своего преимущества в скорости и пытается соревноваться с «Автомобилистом» в капканном хоккее. Но это видится как проигрышная стратегия. У Екатеринбурга больше забивных звеньев, Екатеринбург наглухо закрыл одного из самых результативных нападающих соперника (Галимова). Да и нервы после проигранного овертайма будут играть против «Ак Барса». В общем, четыре гола на двоих видятся максимумом результативности для предстоящей встречи. А фаворитами её видятся гости», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

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