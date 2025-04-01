«Северсталь» — «Спартак»: ставка Анатолия Емелина на матч Кубка Гагарина в Москве

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Северсталь» – «Спартак».

Ставка: ТБ 6 за 2.35.

«Почему-то многие высмеивают Козырева за слова «мы проиграли третий матч серии вратарю соперника». Но ведь, по сути, так оно и случилось. Загидулин отбил 40 бросков, ещё 30 с лишним заблокировали полевые игроки «Спартака». Отсюда и столь удивительный для матча между этими соперниками счёт 0:1.

Голевая засуха – стопроцентная аномалия, теперь команды вернутся к привычному весёлому хоккею и точно забросят друг другу больше 6 шайб. При всём уважении к Загидулину, это голкипер не того уровня и не с тем опытом, чтобы регулярно быть непрошибаемой стеной. У «Спартака», конечно, велики шансы завершить всё в предстоящей встрече. Но советовал бы ставить на победу «Северстали», которая как минимум не выглядит аутсайдером. Не настолько безнадёжна команда Козырева, чтобы проигрывать серию 0-4. Где-то должны зацепить победу, раз уж не повезло ни в первой, ни в третьей встречах. Где, к слову, у Череповца было солидное игровое преимущество. Как минимум на один успешный матч она наиграла», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».