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ЦСКА — «Динамо» Минск: ставка Анатолия Емелина на встречу плей-офф КХЛ

ЦСКА — «Динамо» Минск: ставка Анатолия Емелина на встречу плей-офф КХЛ
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ ЦСКА – «Динамо» Минск.

Ставка: ТМ 5 за 1.77.

«В воскресенье армейцы сумели добыть первую победу в серии без всяких скандальных сюрпризов – чисто за счёт хоккейных факторов. Пахота на каждом сантиметре льда и полное превосходство в силовой борьбе. Те козыри, за счёт которых «Динамо» выигрывало в Минске, в Москве помогли уже красно-синим.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
01 апреля 2025, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Динамо Мн
Минск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Вот только вряд ли команда Воробьёва в своем нынешнем состоянии способна провести на таком уровне два матча подряд. Есть ощущение, что она прыгнула выше головы, оказавшись на краю пропасти. У Квартальнова большой тренерский опыт, а у лидеров минского клуба – игровой. Они сделают выводы из допущенных ошибок и сумеют качнуть ситуацию обратно в свою пользу. Если белорусы не будут упускать такие моменты, как буллит при счёте 1:1, а вратарь Демченко не захандрит после одной неудачной встречи – «Динамо» победит в четвёртой игре. Гости выглядят фаворитами, а нестабильность атаки обоих соперников подталкивает к тому, чтобы поставить на тотал меньше пяти заброшенных за матч», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».

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