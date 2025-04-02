«Штутгарт» — «Лейпциг»: определён фаворит полуфинала Кубка Германии

2 апреля в матче 1/2 финала Кубка Германии «Штутгарт» примет «Лейпциг». Встреча пройдёт на стадионе «Штутгарт Арена» в Штутгарте. Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск. Главный судья — Свен Яблонски.

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Штутгарта» предлагается с коэффициентом 2.07, что равно приблизительно 48% вероятности.

Победа «Лейпцига» оценивается коэффициентом 3.50. Ничейный исход можно найти в линии за 3.90.

В то же время аналитики уверены, что матч «Штутгарт» — «Лейпциг» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.45, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.59.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.50.