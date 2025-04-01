«Бостон» — «Вашингтон»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч НХЛ

Журналистка Дарья Тубольцева сделала свою ставку на матч НХЛ «Бостон» – «Вашингтон».

Ставка: победа «Вашингтона» за 1.70.

«Вашингтон» продолжает лидировать в Восточной конференции, а Александр Овечкин мчится к рекорду Уэйна Гретцки — ему осталось всего пять голов. Однако в прошлом матче «Кэпиталз» неожиданно уступили худшей команде Востока — «Баффало» (6:8). Это уже третье поражение подряд, но больше трёх раз кряду в этом сезоне «столичные» ещё не проигрывали. Вряд ли эта серия затянется — высока вероятность, что в следующей игре команда вернётся на победный путь.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 02 апреля 2025, среда. 02:00 МСК Бостон Брюинз Бостон Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

«Кэпиталз» отправляются в гости к одному из главных разочарований сезона. «Бостон» начинал чемпионат с амбициями контендера, но теперь не попадает в плей-офф. «Брюинз» проиграли восемь матчей подряд, выглядят разобранными и потерявшими уверенность. Давид Пастрняк проводит не лучший сезон, а его партнёры также не демонстрируют высокой результативности. «Мишки» много пропускают, мало забивают и слабо играют в неравных составах.

По всем ключевым показателям «Вашингтон» превосходит соперника и должен побеждать в основное время.

Моя ставка: победа «Вашингтона» в основное время», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».