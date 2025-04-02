«Штутгарт» — «Лейпциг»: прогноз на полуфинал Кубка Германии

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил прогноз на встречу «Штутгарт» — «Лейпциг».

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.82.

«Штутгарт» утратил стабильность, которой мог хвастаться в прошлом сезоне. Одна победа и две ничьих против шести поражений. Подопечные Себастьяна Хёнеса спустились на 11-ю строчку в турнирной таблице. Несмотря на неудовлетворительные результаты, «швабы» продлили контракт с Себастьяном Хёнесом. Может быть, многое и не получается, но тренер ставит интересный атакующий футбол. В среднем за встречу в Бундеслиге его подопечные забивают 1,7 мяча. Проблема в том, что пропускают почти так же часто.

Руководство «Лейпцига» оказалось менее терпеливым. После поражения от мёнхенгладбахской «Боруссии» (0:1) Марко Розе был отправлен в отставку. До конца сезона будет руководить «красными быками» венгерский специалист Жольт Лёв. Достаточно неожиданное решение. Розе мог успеть исправить положение до конца сезона. «Лейпциг» расположился на шестом месте. Отставание от занимающего четвёртую позицию «Майнца» составляет три очка. Вполне рабочая ситуация.

От встречи так и веет непредсказуемостью. Единственным действительно неплохим вариантом для ставки видится ОЗ + ТБ 2.5 мяча за 1.82. «Лейпцигу» тоже хватает атакующей мощи, в среднем за игру в Бундеслиге забивает 1,5 гола. И проблема как у «швабов» — недостаточно хорошо структурирована игра в защите. Во всех турнирах «красные быки» пропустили уже больше 50 мячей.