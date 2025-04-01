Клиенты PARI SECRET съездили на финал BLAST в Лиссабон и побывали на вечеринке OG

Букмекерская компания PARI провела новый масштабный выездной ивент для участников программы PARI SECRET. На этот раз VIP-клиенты побывали в Лиссабоне на турнире BLAST Open Lisbon по CS, где получили эксклюзивный доступ к ивенту. После завершения чемпионата для участников PARI SECRET была организована особая вечеринка на базе легендарного киберспортивного клуба, двукратных чемпионов The International OG.

Клиентов ждал уникальный опыт просмотра киберспортивных событий — из VIP-зоны и прямо из студии комьюнити-каста популярного блогера Recrent. VIP-места на стадионе позволили участникам программы PARI SECRET максимально погрузиться в атмосферу чемпионата — услышать вживую крики игроков после выигрыша сложных раундов и увидеть эмоциональные обсуждения команд в перерывах карт. А еще клиенты PARI успели пообщаться с популярными русскоязычными стримерами и получить от них памятные подарки.

Сразу после завершения чемпионата VIP-клиентов PARI ждал сюрприз — закрытая вечеринка на базе киберспортивного клуба OG. Для клиентов PARI были организованы фановые турниры в формате 3x3, которые прошли непосредственно на буткемпе, где проводят официальные матчи игроки составов OG.

Клиенты PARI исполнили мечту многих фанатов киберспорта — они смогли прикоснуться к истории побед одного из самых титулованных киберспортивных клубов мира: увидеть вживую два чемпионских Аегиса с The International, а также коллекцию других трофеев OG.

Приключение участников PARI SECRET в Лиссабоне прошло с 28 по 30 марта. Расходы на путешествие клиентов полностью взяла на себя компания PARI.

В начале 2025 года PARI представила программу лояльности PARI SECRET — уникальное предложение для VIP-игроков. Только с PARI SECRET клиенты смогут получить уникальный опыт игры на высшем уровне. Для них доступен кешбэк в размере до 30% реальными деньгами и вступление в элитное комьюнити с поездками на топовые спортивные события. Обо всех подробностях программы можно узнать на странице PARI SECRET.

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