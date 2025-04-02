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Букмекеры оценили шансы «Торпедо» размочить счёт в серии с «Локомотивом»

В среду, 2 апреля, на льду стадиона «Нагорный» в Нижнем Новгороде состоится четвёртый матч серии «Торпедо» — «Локомотив». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск. Счёт в серии — 3-0 в пользу ярославцев.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям в четвёртом матче серии. Сделать ставку на победу «Локомотива» в основное время предлагается с коэффициентом 1.74, что приблизительно равно 56% вероятности.

Победа «Торпедо» по итогам трёх периодов оценивается в 4.20 — 22% вероятности. Если соперникам потребуется овертайм, сыграет коэффициент 4.20 (22%).

При этом аналитики сомневаются, что четвёртый матч серии получится результативным. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.93, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.90. Буллит в основное время идёт за 6.00.

Победа «Локомотива» с учётом овертайма идёт за 1.40 (70%), на итоговый успех «Торпедо» дают 3.05 (30%).