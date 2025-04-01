Юрий Нестеров — старый новый СЕО БЕТСИТИ

Букмекерская компания БЕТСИТИ объявила о назначении Юрия Нестерова на пост CEO. Ранее он уже работал в этой должности с 2020 по 2022 год, и его возвращение связывают с планами усилить позиции компании на рынке и реализовать новые амбициозные проекты.

За время работы Юрия Нестерова в БЕТСИТИ компания провела масштабную трансформацию и обновила продукты. Под его руководством букмекер масштабировал бизнес: открыл полноценный московский офис, наняв более 100 сотрудников в сжатые сроки, увеличил выручку более чем на 150% и реализовал множество ярких партнёрств.

Под руководством Юрия Нестерова была усовершенствована вся цифровая экосистема БЕТСИТИ. В этот период компания запустила обновлённое мобильное приложение с улучшенным UX/UI-дизайном и внедрила ряд инновационных продуктовых решений в области предиктивной аналитики и анализа клиентского поведения.

Среди знаковых партнёрских соглашений: сотрудничество с Российским футбольным союзом, вместе с которым БЕТСИТИ провёл ребрендинг Кубка России по футболу и впоследствии турнир получил нейминг БЕТСИТИ Кубок России. Особенно выделяется финал турнира сезона-2021/2022 между «Спартаком» и «Динамо», который собрал рекордные 69 тысяч зрителей в «Лужниках». Мероприятие сопровождалось большой шоу-программой, а установленный рекорд посещаемости остаётся непревзойдённым до сих пор.

Помимо российских клубов, БЕТСИТИ стал официальным партнёром английского футбольного клуба «Ливерпуль».

В 2022 году Юрий Нестеров был удостоен премии «Рейтинга Букмекеров» в номинации «Лучший топ-менеджер отрасли». Рынок отметил его вклад в развитие компании и укрепление бренда. В этом же году Юрий ушёл с позиции СЕО компании, а в 2025 году вернулся к руководству компанией.

Юрий Нестеров, CEO БЕТСИТИ:

«Новое — это хорошо забытое старое. Возвращаюсь в самую динамичную и конкурентную среду, алый океан, океан акул букмекеров. Чувствую себя дома. У компании новые задачи, поэтому полный вперёд».

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