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Андрей Рублёв стал амбассадором «Больше!»

Андрей Рублёв стал амбассадором «Больше!»
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Спортивный проект «Больше!», который является одним из лидеров в освещении большого тенниса, объявляет о начале сотрудничества с российским теннисистом Андреем Рублёвым, девятой ракеткой мира согласно рейтингу ATP.

Андрей Рублёв — один из ведущих российских теннисистов, обладатель 17 титулов ATP в одиночном разряде, олимпийский чемпион 2020 года в миксте и победитель Кубка Дэвиса 2021 года в составе сборной России.

«Больше!» — одно из крупнейших российских изданий, специализирующихся на теннисе, известное своими эксклюзивными материалами и аналитическими обзорами, привлекая широкую аудиторию спортивных болельщиков. ​

Сотрудничество с Андреем Рублёвым обещает зрителям создание новых форматов, участие спортсмена в специальных эфирах, эксклюзивных проектах и медийных активациях. Более подробные детали станут известны позднее.

Партнёрство направлено на укрепление связи между болельщиками и профессиональным теннисом, а также подчёркивает стремление «Больше!» развивать спортивный контент на новом уровне.

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