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«Торпедо» — «Локомотив»: прогноз на четвёртый матч серии

«Торпедо» — «Локомотив»: прогноз на четвёртый матч серии
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Автор «Чемпионата» Алекскй Анисимов дал прогноз на четвёртый матч серии «Торпедо» — «Локомотив».

Ставка: «Торпедо» забьёт в первом периоде за 2.20.

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С учётом того, что подопечных Игоря Ларионова теперь устроит только победа, они наверняка постараются с первых минут пойти вперёд и забросить шайбу-другую. А команда Игоря Никитина снова сыграет от обороны.

Любопытный факт серии в том, что третий период получается самым низкорезультативным среди всех. Всего две шайбы против трёх в первом периоде и шести — во втором. На таком фоне ставка «третий период результативнее первого — нет» с коэффициентом 1.72 уже выглядит интересно. Но можно зайти немного дальше и проверить гол хозяев в первые 20 минут.

Нижегородцам мало что остаётся, кроме давления на ворота с первых минут и быстрого гола. Ярославцам же при 3-0 в их пользу в серии спешить абсолютно некуда, можно не только пропустить, но и проиграть. Более того, завершить серию дома тоже будет приятно. И вот этот последний рывок от «Торпедо» может сработать.

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