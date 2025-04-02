«Ливерпуль» — «Эвертон»: определён самый вероятный счёт мерсисайдского дерби

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В среду, 2 апреля, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле состоится матч 30-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Эвертон». Стартовый свисток мерсисайдского дерби запланирован на 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, одни отдают явное предпочтение лидеру АПЛ. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 1.39, что приблизительно равно 70% вероятности.

Победа «Эвертона» оценивается в 8.80, а на ничейный исход можно поставить за 5.20.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.79. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.05.

Самый вероятный счёт — 2:0 в пользу «Ливерпуля» (7.80). На 2:1 в пользу подопечных Арне Слота дают 8.70, ничья 1:1 доступна за 9.40.