«Ливерпуль» — «Эвертон»: прогноз на матч 2 апреля

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на игру «Ливерпуль» — «Эвертон».

Ставка: обе забьют за 2.05.

С «Эвертоном» в дерби будет сложно рассчитывать на лёгкую прогулку. Во-первых, в первом круге он уже отбирал очки. Тогда, на «Гудисон Парк» дерби завершилось со счётом 2:2. Да и в матче до того тоже праздновал успех. Разумеется, возвращение на родной «Энфилд» поможет «Ливерпулю», ведь на «Энфилде» у всех регулярно возникают серьёзные проблемы.

Однако «Эвертон», и это вторая причина, сейчас демонстрирует внушительную беспроигрышную серию. В последних шести турах чемпионата Англии у него одна победа и пять ничейных результатов, и в каждом случае он забивал как минимум гол. Всё это навевает на мысли о ставке на голы в обе стороны. Даже несмотря на то, что история очных встреч её не сильно любит.

На статистику «Эвертона» в гостях у «Ливерпуля» без слёз не взглянешь, но, пожалуй, это именно тот момент, когда история может измениться. У Арне Слота есть проблемы с правым флангом обороны, а у Дэвида Мойеса потихоньку после травм возвращаются футболисты. Скорее всего, хозяева выиграют, но ожидаем обмен забитыми мячами.