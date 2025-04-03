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«Челси» — «Тоттенхэм»: букмекеры назвали фаворита лондонского дерби

«Челси» — «Тоттенхэм»: букмекеры назвали фаворита лондонского дерби
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3 апреля состоится матч 30-го тура чемпионата Англии, в котором «Челси» примет «Тоттенхэм». Лондонское дерби пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

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Сделать ставку на победу «Челси» предлагается с коэффициентом 1.70, что равно приблизительно 58% вероятности.

Победа «Тоттенхэма» оценивается коэффициентом 4.60. Ничейный исход можно найти в линии за 4.70.

В то же время аналитики уверены, что матч «Челси» — «Тоттенхэм» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.90, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.41.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.44.

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