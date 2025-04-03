«Челси» — «Тоттенхэм»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Челси» — «Тоттенхэм».

Ставка: «Челси» победит + тотал меньше 4.5 гола за 2.44.

После эмоционального всплеска и трёх подряд побед в АПЛ у «шпор» началась новая безвыигрышная полоса. Уступили «Манчестер Сити» (0:1) и «Фулхэму» (0:2), поделили очки с «Борнмутом» (2:2). Уверенность в том, что с Ангелосом Постекоглу попрощаются в конце сезона, возрастает.

Турнирной мотивации у лилово-белых уже нет. Отрыв от располагающихся в зоне вылета команд большой, а отставание от борющихся за участие в еврокубках клубов огромное. Имеет смысл поберечь силы и как можно лучше подготовиться к встречам 1/4 финала Лиги Европы с франкфуртским «Айнтрахтом». Первая игра уже совсем скоро.

Вполне вероятно, Ангелос Постекоглу прибегнет к ротации, не станет понапрасну тратить энергию и рисковать здоровьем лидеров. Да, встреча несёт принципиальный характер, но исход предрешён. «Челси» проиграл только 2 из 14 матчей АПЛ на «Стэмфорд Бридж».

Учитывая невысокую результативность «аристократов» на последнем отрезке сезона, на слишком большое количество голов не рассчитываем.