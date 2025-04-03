«Спортинг» — «Риу Аве»: прогноз и ставки на полуфинал Кубка Португалии

3 апреля в первом матче 1/2 финала Кубка Португалии лиссабонский «Спортинг» примет «Риу Аве» из города Вила-ду-Конде. Встреча пройдёт в Лиссабоне. Стартовый свисток запланирован на 22:15 мск.

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Спортинга» предлагается с коэффициентом 1.18, что равно приблизительно 84% вероятности.

Победа «Риу Аве» оценивается коэффициентом 15.5. Ничейный исход можно найти в линии за 7.40.

В то же время аналитики уверены, что матч «Спортинг» — «Риу Аве» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.90, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.42.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.97.