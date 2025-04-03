«Спортинг» — «Риу Аве»: прогноз на полуфинал Кубка Португалии

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил прогноз на полуфинальный матч Кубка Португалии «Спортинг» — «Риу Аве».

Ставка: «Спортинг» победит всухую за 2.02.

В этом сезоне «Спортинг» уже дважды обыгрывал «Риу Аве». Сначала одолел со счётом 3:1, затем — 3:0.

Усомниться в том, что сыграет П1 с форой (-2), заставляют выступления «Спортинга» на предыдущих стадиях турнира. Не без труда победил «Санта-Клару» (1:1, 1:0 д. вр.) и «Жил Висенте» (1:0). А всё потому, что много сил и внимания уходит на борьбу за золотые медали чемпионата Португалии. «Бенфика» поблажек не даёт.

Через четыре дня после матча с «Риу Аве» лиссабонцев ждёт сложная встреча с «Брагой» в Примейре. Руй Боржеш наверняка прибегнет к ротации.

Плюс «Риу Аве» может упереться и доставить немало хлопот. Команда располагается в середине турнирной таблицы. Глобальных задач в чемпионате не стоит, поэтому можно смело сфокусироваться на Кубке Португалии. Мотивирует то, что до медалей осталось сделать один шаг.

Вопрос только в том, хватит ли у «Риу Аве» силёнок? Для того чтобы тягаться с таким соперником, имеющихся ресурсов будет маловато.

У «Спортинга» оборона крепкая, отлично организованная. В среднем за игру в чемпионате Португалии пропускает всего 0,8 гола. Предлагаем заключить пари на то, что лиссабонцы победят и не пропустят. Шесть из восьми предыдущих очных встреч закончились именно так.