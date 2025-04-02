Овечкин забил 891-й гол в НХЛ. Зашёл коэффициент 5.00

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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отличился на 16-й минуте выездного матча регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз», реализовав большинство. Игра, проходившая на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне, завершилась победой «Кэпиталз» со счётом 4:3.

Форвард сократил отставание от снайперского рекорда канадца Уэйна Гретцки (894) в регулярных сезонах НХЛ до трёх шайб. Также Овечкин отметился голевой передачей в третьем периоде.

В текущем сезоне на счету российского форварда 38 заброшенных шайб и 27 результативных передач в 58 матчах.

Ставки на победу «Вашингтона» в основное время принимались с коэффициентом 1.78: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1780 рублей.

На тотал больше 6.5 гола давали 2.10, на победу «Кэпиталз» с учётом овертайма — 1.45. Заключить пари на гол Овечкина можно было за 1.85.

Гол Александра при условии победы «Вашингтона» в основное время оценивался в 3.50, а на гол россиянина в первом периоде давали 5.00.